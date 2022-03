Catherine Bush 5000 fontos bírságot kapott, miután agresszívan viselkedett a Jet2 egyik járatán, amiről egy életre kitiltották.

Fotó: YouTube

A nő nem csak teli torokból ordibált az egyik légiutas-kísérővel, de az egyik utast is megpofozta, amiről videó is készült. Bush a Jet2 légitársaság szerint, fizikai erőszakot is alkalmazott az agresszív viselkedése mellett, ezért úgy döntöttek, hogy az 5 ezer fontos bírság mellett, egy életre tiltólistára kerül náluk.

A pokoli utasról készült videó az interneten hamar felkapottá vált, amin jól látható, illetve hallható, mennyire durván viselkedett a személyzettel és az utastársaival.

A járat egyébként Manchesterből tartott Törökországba, de Bécsben kénytelenek voltak leszállni, miután kitört a botrány a fedélzeten.

Az egyik utas, akinek csak keresztnevét közölték a lapok, elárulta, hogy a nő az út során nagyon hangos volt, az előtte ülőkkel veszekedett, ami közel 40 percig tartott. Ekkor lépett közbe az egyik légiutas-kísérő, aki megpróbálta megnyugtatni, ami nem jött össze, ugyanis Bush továbbra is kiabált és káromkodott, amiért többször figyelmeztették, hogy minél tovább csinálja, annál jobban megütheti a bokáját, lévén ez egy családbarát légitársaság, ahol zéró tolerancia van érvényben az ilyen viselkedéssel szemben.

A nőt végül leszállították a gépről.