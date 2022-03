Teljesen kiakadt az apjára és a mostohaanyjára egy nő, miután megtudta, hogy születendő féltestvérét ugyanúgy fogják hívni, mint őt.

Fotó: Giphy

A 22 éves nő a Redditen osztotta meg történetét, amiben elmagyarázta, hogy amikor ő született, a szülei épp akkor fejezték be a középiskolát, az apja pedig nem sokkal később előbb a nagymamáját, majd az apját is elveszítette. Miattuk kapta végül a Helena Jesse nevet, illetve édesanyja vezetéknevét is.

Az apja aztán újraházasodott, született négy fia, nemrég pedig kiderült, hogy érkezik az ötödik gyermek is, aki ezúttal lány lesz, ráadásul Helena is pont várandós.

Épp ezért Helena és a mostohaanyuka közös partit szervezett, ahol összehívták a családot, hogy bejelentsék az új jövevényeket.

Ekkor robbant ki a botrány, ugyanis kiderült: a féltestvére is a Helena Jessie nevet fogja kapni.

„Felhívtam az apámat, aki megpróbálta azzal magyarázni a dolgot, hogy a családban akarja tartani ezt a nevet, illetve ne aggódjak, mert én úgyis az anyám vezetéknevét használom, a kislányuk pedig az övékét kapja” – írta a Redditen a felháborodott nő, aki szerint ellopták ezzel a nevét, majd annyira kiakadt, hogy kitiltotta az apját és feleségét a babaváró buliról, egészen addig, míg nem hajlandók megváltoztatni a döntésüket.

A döntése megosztotta a családot, a mostohaanyja meglehetősen feldúlt a történtek miatt, de a vér szerinti anyja Helena pártját fogja.

„A nagybátyám felhívott, hogy az ő lányának is Helena a középső neve, az mégsem zavart engem, de úgy érzem, hogy senki sem látja, mi a gondom.”

A kommentelők között többen akadtak, akik osztják Helena véleményét:

„Igen, gyanúsan úgy hangzik a sztori, mintha apád szeretne újrázni egyet. Ugyanaz a kereszt- és középső név két gyereknél... hát nem.”

„A mostohaanyád is egy seggfej, így ne érezd magad rosszul, mert nem hívtad meg. Lehet, nem tudja, mi a középső neved, de beleegyezni abba, hogy a sajátja is azt a keresztnevet kapja, mint te, az meglehetősen pofátlan húzás.”

A legtöbb kommentelő egyetértett abban, hogy a szülők döntése nagyon bizarr, pláne, hogy Helena még szóvá is tette, hogy neki ez bántó.