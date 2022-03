Napok óta az tartja lázban az internet népét, hogy a színész által kiosztott pofon valódi vagy éppen megjátszott volt-e.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, Smith a történtek óta már nyilvánosan is bocsánatot kért Chris Rocktól, Instagram-bejegyzésében azt írta, elveszette az önuralmát és helytelenül cselekedett – mindezek ellenére azonban van egy réteg, aki még mindig úgy gondolja, hogy a színész által kiosztott pofon egy előre megtervezett jelent volt.

A témában Darren Stanton az "élő hazugságvizsgáló" is megszólalt, véleménye szerint a "poén" elsütése után a pár mindkét tagjában jól látható érzelmi változás következett be.

Jada arcán a kellemetlenség és a megvetés jelei mutatkoztak, míg Will egy kissé laza nevetést adott ki, és hátradőlt a székében, mely a feszültség és a nyugtalanság jele

– magyarázta, hozzátéve, hogy Rock minden bizonnyal egyáltalán nem tudta, hogy Smith meg fogja ütni, hiszen minden létfontosságú szervét védtelenül hagyta.

Miután Will leült az első dolog amit észrevehetünk rajta az az, hogy megemeli az állát, ezzel is dominanciáját hangsúlyozva – pontosan így tesznek az állatok is, miközben kicsinyeiket védik. Emellett a kitágult orrlyukak, a hosszan tartó szemkontaktus, és az undor mikrokifejezései mind mind való dühre utalnak