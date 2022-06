Saját ágya és Mancs őrjáratos ágyneműje van annak a két bulldognak, akiket minden lefekvés alkalmával be kell takarni, ugyanis csak így szeretnek pihenni.

Sian Harding kedvencei, a 3 éves Gwen és a most 1 éves kölyke, Gladys egészen addig aludtak egy fedetlen ládában, míg a mamának meg nem születtek a kölykei, akik megörökölték az alvóhelyet. A most 26 és 29 kilós bulldogok attól a naptól kezdve saját ágyat kaptak, amihez stílusos ágyneműhuzat is dukált.