Ez a két fiatal nő két éve talált egymásra, ám most felmerült a lehetősége annak, hogy féltesók.

Carley és Mercedes azután fordult a TikTokhoz, hogy azzal kellett szembesülniük, lehetséges, hogy ugyanaz az apukájuk, ugyanis mindkettőjük anyjának volt kapcsolata azzal a bizonyos férfival.

Fotó: TikTok

"Mi, ahogy két éve boldogan együtt élünk." - olvasható a videóra írt szöveg, majd a kamera vált és ez jelenik meg: "lehet, hogy féltesók vagyunk"

A feltöltött klip mellé pedig azt a megjegyzést fűzték, hogy vajon merjenek-e megkockáztatni egy DNS -tesztet.

A klipet azóta már közel 4 és fél millióan nézték meg, többeknek pedig feltűnt, hogy elégé hasonlítalak is.

"Bocsi srácok, de szinte pont egyformák vagytok" - írta valaki.

"Szerintem az lenne az igazán nagy rizikó, ha nem lenne DNS-teszt" - címezte üzenetét egy másik kommentelő a párnak, akik időközben már egy esetleges OnlyFans fiókban is gondolkodtak, aminek a @Notyouraveragesisters felhasználónevet adták, de időközben be is rendeltek egy tesztet, hogy megtudják, vajon rokonok-e.