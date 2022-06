Tovább bővülhet a Star Wars univerzuma, ezúttal egy fiatal jedivel a főszerepben.

Megszámolni is nehéz lesz lassan, hány Star Wars-sorozat van jelenleg a Disney+ kínálatában, és még mennyi érkezik a jövőben, legyen az élő szereplős vagy épp animációs.

Fotó: YouTube

Az Obi-Wan Kenobi sorozat napokkal ezelőtt befejeződött, ellenben hamarosan érkezik a Mandalorian 3. etapja is, igaz, az csak 2023 februárjában fog debütálni a Disney+-on.

Nemrég viszont felmerültek olyan pletykák, hogy a Lucasfilm és a Disney egy újabb sorozaton dolgozik, ami egy Cal Kestis nevű jedire fókuszálna, akit a rajongók a Jedi: Fallen Order című videójátékban ismerhettek meg.

Cal még padavan volt a 66-os parancs idején, a Birodalom uralkodása alatt pedig rejtőzködni kényszerült, ám ahogy az lenni szokott, őt is utolérte a múltja, így ismét fénykardot kellett ragadnia, hogy túlélje a kegyetlen inkvizítorok, később pedig maga Darth Vader támadásait.

A videójátékban a figurát Cameron Monaghan alakítja, akit a Gotham Jerome-jaként is ismerhetünk, és ha hihetünk a pletykáknak, akkor a forrasztás alatt álló sorozatban is ő lesz a szereplő, sőt a Comic Book nevű oldal információi szerint már alá is írta a szerződését.

Arról nincs hír, hogy élő vagy animációs sorozatban gondolkozik-e a Disney, illetve még a premier is jó messze van a szivárogtató szerint.