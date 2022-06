Nagyon úgy tűnik, hogy a Disney hajlandó lenne egy vagyont fizetni azért, hogy Johnny Depp ismét kalózkodjon nekik.

Johnny Depp kegyvesztetté vált Hollywoodban, miután ex-felesége családon belüli erőszakkal vádolta meg a színészt. A Disney a történések miatt ejtette Jack Sparrowt, ám a nemrég befejeződött pereskedés végül Depp győzelmével zárult, hiába fellebbezik az ítélet miatt Heard.

Az internet már a tárgyalások alatt is követelte, hogy a Disney vegye vissza Johnny Deppet, hogy ismét Jack Sparrow lehessen, a színész azonban kijelentette, hogy nem fog többé a Fekete Gyöngy kapitánya lenni egy újabb filmben. Ennek ellenére nemrég a párizsi Disneylandben feltűnt Depp imádott karaktere, a legutóbbi pletykák szerint pedig a Disney azon ügyködik, hogy visszanyerjék a színészt maguknak, akinek hajlandók lennének 301 millió dollárt is fizetni.

A Gamestar beszámolója szerint, a stúdió olyannyira komolyan gondolja a dolgot, hogy már ajándékkosarat is küldtek a színésznek, amihez egy levelet is csatoltak, valamint berendeltek egy Sparrowra fókuszáló film vázlatait is.

Az tény, hogy a közönség számára egyértelműen az lenne a legjobb, ha Depp térne vissza a Karib-tenger kalózainak következő részében, pláne, hogy a Margot Robbie főszereplésével belengetett reboot ötlete egyáltalán nem nyerte meg a rajongókat.