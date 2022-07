A műsorvezető nagyon vagány programon vett részt a minap, amelyről fotókat is mutatott követőinek.

Lilu kamaszkóra óta hatalmas Rolling Stones rajongó, amelynek dalaira most élőben bulizott egy hatalmasat több ezeres tömegben a bécsi Ernst Happel Stadionban. Erről Instagram oldalán számolt be, ahol azt is elárulta, elérzékenyült, amint meglátta az együttes tagjait.

„Nem tudom, miért pont ők, és miért ennyire...gyönyörűnek látom a ráncaikat, mert az életük felfoghatatlan történeteit őrzik. Ahogy együtt buliztak Andy Warhollal, David Bowieval... Amikor kijöttek a színpadra elbőgtem magam...mert mindig azt hiszem, utoljára látom őket..( bár úgy tűnik túlélik az unokáimat is) És tegnap megint...eszelősek voltak....egy stadionnyi ember, pedig boldog....” – írta zenekaros pólójában mosolygó képeihez a tévés, aki egyébként az ikonikus logót a minap a karjára is varratta Törőcsik Dániel tetoválóművésszel.