Bejelentés volt, csak épp a stúdió nem adta még rá áldását.

Noha a The Batman kritikailag és anyagilag is sikeres volt, ráadásul még a folytatást is bejelentették, ám a legfrissebb információk szerint, nem garantált Robert Pattinson Denevéremberének újabb röpte.

A Variety ugyanis arról számolt be, hogy a Warner Bros. Discovery nem adott még zöld lámpát a folytatásnak, annak ellenére sem, hogy Matt Reeves már dolgozik a forgatókönyvön, illetve Robert Pattinson is visszatérne, mint a címszereplő.

Azonban, ha a WBD. rá is bólint a folytatásra, jó pár évbe telhet, mire jegyet válthatunk az új Batman mozifilmre.