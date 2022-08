A 26 éves színész-énekes jelenleg a The Driver Era nevű bandájával turnézik, és a fellépésein készült felvételek láttán, bizony mindenkinek elállt a lélegzete.

Fotó: Instagram

"Mégis mi a sz*rt énekelhet Ross Lynch, miközben így néz ki?"

"Ross Lynch felkapottá vált, mert dögös, pont úgy, ahogy annak lennie kell"

Lynch egyébként a 2011-2016 között Austin és Allyben futott be igazán, de azóta számos más produkcióban is szerepelt, illetve aktívan egyengeti zenészi karrierjét is.