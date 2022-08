A Los Angeles Lakers egykori játékosának nem kis elvárásai vannak.

Az egykori NBA-sztár és nyolcgyermekes családapa a Channel 7 Sunrise reggeli műsorának nyilatkozott, és elárulta, hogy szigorú szabályai vannak a gyermekei vagyonához való hozzáféréséhez. Ahhoz, hogy a fiatalok részesedhessenek Shaq közel 400 millió dolláros vagyonából, nem kevesebb mint két diplomát kell bemutatniuk apjuknak.

O'Neal megosztotta, hogy ezzel a döntésével szeretné folyamatosan motiválni a gyerekeit, valamint hogy ne tekintsenek rá biztonsági tényezőként, hanem saját maguk találják meg a boldogulásukat. A visszavonult profi kosárlabdázónak ugyan több gyermeke is követi a nyomdokait, ennek ellenére elárulta, hogy szívesen látná ha többen közülük orvosokká, állatorvosokká vagy világutazókká válnának. A játékos karrierje után az üzleti világban találta meg számításait, de emellett továbbra is közel maradt sportágához, ráadásul még DJ-ként is kipróbálta magát.

via (Ladbible)