Ugyan 2024 előtt biztos nem kerül mozikba, de már most az elkövetkezendő két év egyik leginkább várt filmjének számít a Wicked.

Jon M. Chu rendezésében adaptálják a régóta várt Broadway-musical filmváltozatát, amit ráadásul két részletben fognak bemutatni. A tervek szerint a Wicked első fejezete 2024. december 25-én, míg a második rész egy évvel később, 2025. december 25-én landol a nagy vásznon.

Egyelőre két színészt jelentettek be az adaptációhoz, a többiek hivatalos bemutatására még várni kell, azonban bőven akadnak pletykák már most.

Egy biztos, Cynthia Erivo Elphaba szerepében fog feltűnni a filmben, akit eredetileg Idina Menzel alakít a Broadway-változatban.

A kétszeres Oscar-díj-jelölt, illetve Emmy- és Grammy-, valamint Tony-díjat is magáénak tudó színész/énekesnő ezzel a 2003-as musical főszerepét kapta meg, ami egyébként egy 1995-ös Gregory Maguire-regényen, a Wicked: The Life And Times Of the Wicked Witch, tehát az Ozból is ismert Nyugati Boszorkány történetén alapul. Ezt a sztorit adaptálták a Broadwayn is, zenéjét Stephen Schwartz írta annak szövegével együtt.

A másik bejelentett főszereplő nem más, mint Ariana Grande, aki Glinda, más néven a déli jó boszorkány lesz, ezt a szerepet pedig eredetileg Kristin Chenoweth játszotta a musicalben, amit az énekesnő 20 évvel ezelőtt maga is látott, sőt még közös fotó is készült róluk.