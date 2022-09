Mint mondta, már szakember segítségével igyekszik túllendüli a mélypontján.

Nehéz időszakon van túl Szabó András Csuti, amelyről mostanában többször is beszélt közösségi felületein. Véget ért a kapcsolata barátnőjével, Ginával, ráadásul kiderült, válófélben lévő felesége, Kulcsár Edina gyermeket vár új párjától, G.w.M-től. Az üzletember most Instagram-oldalán tartott kérdezz–feleleket, ahol követői több kérdésére is válaszolt. Mint kiderült, Csutit eléggé megviselte az egykori szépségkirálynő terhességének híre, hiszen ahogy azt a Blikk kiszúrta, egy erről érdeklődő kérdésre azt felelte, valóban leginkább emiatt került most padlóra.

Ennek ellenére azonban igyekszik túllendülni a hullámvölgyön, amelyhez már szakember segítségét is kérte.

Csuti a problémái ellenére a jövőjét illetően abszolút derűlátó: kész újra ismerkedni, sőt egy esetleges második házasságot sem zárna ki, több gyermeket azonban már nem szeretne.