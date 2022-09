A Netflix sikersorozatának sztárja lesz az új Star Wars főszereplője.

Fotó: Giphy

A Squid Gameből ismert Lee Jung-Jae kapta a Star Wars: The Acolyte férfi főszerepét, ami az egyik legizgalmasabb Disney-projektnek számít jelenleg a rajongók körében. Azt egy ideje már lehetett tudni, hogy az Éhezők viadalában szereplő Amanda Stenberg lesz a sorozat női főszereplője, akihez most csatlakozott a dél-koreai sztár is.

A valamikor 2023-ban érkező The Acolyte forgatása őszre van beidőzítve, és egyelőre csak annyit lehet róla tudni, hogy valamikor a Köztársaság Fénykorának vége körül játszódik majd, és az Erő sötét oldalával fog behatóbban foglalkozni, ami már önmagában egy újítás az eddigi Star Wars-címekhez képest.