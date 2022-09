A Nyerő Páros új szériájában Hódi Pamela is szerepel, aki a műsor során elárulta, hogy mellműtéten esett át, erről pedig a Blikknek is bővebben mesélt.

Pamela elárulta, hogy még áprilisban volt a beavatkozás, de ő szándékosan nem akart nagy feneket keríteni a dolognak.

„Azért döntöttem a mellműtét mellett, mert két gyerek után nem voltak szépek a melleim a szoptatás és az azt követő fogyás miatt, így korrekcióra is szükségem volt. Bence is támogatott benne, mert ő is azt szeretné, ha tetszenék magamnak. Végig mellettem volt, és utána is segített” - mondta Pamela, aki jól viselte a műtétet, szinte meg sem érezte, az eredménnyel pedig teljesen elégedett.

„Régen éreztem magam ennyire jól a bőrömben” – mondta Pamela.