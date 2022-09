Óriási népszerűségnek örvend a Netflix A Korona sorozata, ami II. Erzsébet és a királyi család életét hivatott bemutatni.

Fotó: YouTube

Az első két évadban a Doctor Who-ból is ismert Matt Smith alakította Fülöp herceget, aki nemrég arról mesélt, hogy Harry herceg egyszer nagypapának szólította, ami azt jelenti, hogy nézte a sorozatot.

„Találkoztam egyszer Harryvel egy póló mérkőzésen, ami egy kicsit előkelően hangzik, de egyáltalán nem volt az. Harry odasétált hozzám és azt mondta nekem, hogy nagyapa. Látta a sorozatot! Vagyis, azt nem állítom, hogy most is követi, de akkoriban biztos, hogy látta.” - mesélte a színész, aki jelenleg a Trónok harca előzménysorozatában is fontos szerepet játszik.

A Korona 5. évada 2022. novemberében érkezik, a hatodik, egyben befejező szezon pedig ugyan készülőben van, de II. Erzsébet halála miatt egy ideig szünetelnek a munkálatok.