Shane Tusup egykori kedvese, Szabó Zsófi most csütörtökön töltötte be 34. életévét. A műsorvezetőnő barátai társaságában ünnepelte meg születésnapját, amely összejövetelről a közösségi oldalán osztott meg képeket. A meghívottak között jelen volt L.L. Junior is, aki a fotón egy nála 18 évvel fiatalabb énekesnő, Dárdai Blanka kezét fogja, akivel a feltételezések szerint egy párt alkotnak. A képet egyébként Hajdú Péter párja, Láng Eszter is megosztotta a saját oldalán, melyet itt tekinthet meg:

via (Bors online)