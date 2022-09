Joseph Baena apja ikonikus bicepszpózait is megvillantotta.

A tengerentúlon már elrajtolt az itthon is hatalmas népszerűségnek örvendő Dancing with the Stars amerikai táncműsora, ahol legutóbb kisebb szenzációszámba ment, hogy Arnold Schwarzenegger legkisebb fia, Joseph Baena is felbukkant a versenyzők között. A 24 éves fiatal édesapja nyomdokait követve saját színészi karrierjének beindításán dolgozik, miközben jól láthatóan a testépítésben is jeleskedik.

Baena mellé ráadásul nem kisebb táncpartnert találtak a műsorkészítők, mint az előző szezon győztesét, Daniella Karagach profi táncosnőt. A páros első produkcióját észrevehetően alapos felkészülés előzte meg, ami természetesen meghálálta magát, és rögtön a következő körbe juttatta őket. Kettejük közös táncát itt tudja megtekinteni:

via (Insider)