Szinte új ember született a sminkesek keze közt.



Előző hétvégén érkezett meg a Netflix kínálatába a Szöszi című dráma, amelyben Ana de Armas személyesíti meg minden idők egyik legikonikusabb filmdíváját. Mindez olyan jól sikerült neki, hogy néha még a nézők is elbizonytalanodhatnak, Armast vagy Marilyn Monroet látják egy-egy jelenetben. Ahhoz azonban, hogy ennyire megtévesztő legyen a hasonlóság, a latin származású színésznő alapvető külső jegyei mellett egy csapat profi sminkes aprólékos munkájára is szükség volt. A Netflix friss Instagram bejegyzésében most megmutatta, hogyan változott át a Tőrbe Ejtve sztárja a maszkmesterek kezei alatt Monroe-vá - mondanunk sem kell, a procedúra legalább annyira látványos, mint a végeredmény.



„Amikor először vettem fel a parókát a teljes sminkemhez, sírni kezdtem. A sminkes és fodrász csapat is sírni kezdett. Mindenki nagyon izgult, gyönyörű pillanat volt” - idézte fel Armas.