„I Love You, You Hate Me" címmel érkezik a Peacock kínálatába a Barney a dinoszaurusz körüli botrányokat feldolgozó dokumentumsorozat, amihez már előzetest is kaptunk.

Fotó: YouTube

Barney a lila dinó legalább annyira ismert, mint a Teletabik, aminek célközönsége szintén a kisgyerekek voltak, azonban sokakból ritkán látott gyűlöletet váltott ki a karakter, aki alapjáraton pont a barátság és a szeretet hírnöke.

A sorozat ennek a fura jelenségnek fog utána járni, és igyekszik választ adni arra, hogy mégis mi lehet az oka annak, hogy az emberekből ilyen szintű utálatot és agressziót váltott ki Barney figurája.