A Loki első évada végén mutatkozott be Jonathan Majors karaktere, pontosabban annak egyik variánsa, aki előre figyelmeztetett mindenkit, hogy ha megnyílik a multiverzum, Kang a hódító, és annak variációi sok fejfájást fognak okozni a hősöknek.

Kang legközelebb a Hangya és a Darázs: Kvantummánia című filmjében fog valóban felvonulni, a színészről készült képek alapján pedig kijelenthetjük: nagy bajban lesz Scott Lang és családja.

Jonathan Majors covers the latest issue of Men’s Health pic.twitter.com/wcUED854h7 — Film Updates (@FilmUpdates) October 11, 2022

Majors ugyanis úgy kigyúrta magát a film kedvéért, hogy akár szupererő nélkül is könnyen leverhetné bármelyik hősünket. Kelleni is fog ez a fizikum, ugyanis Kang a mostani fázis, azaz a Multiverzum Saga egyik legnagyobb főgonosza, aki a 2025-ben érkező Kang Dinasztia alcímet viselő Bosszúállók filmben is szerepelni fog.