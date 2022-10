A világsztárt legutóbbi chicagói koncertjén egy üveggel vették célba.

Miközben a United Centerben lépett fel, az As It Was sláger énekese épp a rajongóihoz beszélt, ahogyan azt a koncertjei során rendszeresen teszi, amikor egy flakonnal találták el egy igen érzékeny helyen. Az esetről szóló tweetek vírusként terjedtek el, mivel sajnos egyre gyakoribbá válik, hogy a művészeket a koncertjeiken a színpadon célba veszik, akár rajongásból, akár rosszindulatból.

Styles a bevitt találatnál összerezzenve azonnal a kellemetlenség jeleit mutatta, mielőtt a mikrofonba mondta volna: „Na, ez szerencsétlen".

Még augusztusban a Love On Tour New York-i állomásán a rajongók csirkefalatkák céltáblájává tették az egykori One Direction fiúbanda frontemberét, és ételt dobáltak felé a színpadon. A 28 éves énekes a mostani esetnél is a színpadon maradt, mielőtt megmozdította volna egyik lábát, és fel-alá ugrálva lerázta magáról a fájdalmat.

LOL right in the sweet spot pic.twitter.com/kCvhCroHgJ — 𝑮𝒂𝒃𝒓𝒊𝒆𝒍𝒂 𝑹𝒐𝒔𝒆 (@glambygab) October 15, 2022

via (Page Six)