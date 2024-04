Önéletrajza miatt az ég az arca egy fiatal nőnek, aki azért került kellemetlen helyzetbe, mert véletlen egy olyan fotót is beszúrt több álláshirdetésre elküldött dokumentumába, ami nagyon nem illett oda. A 21 éves Claire Schmitt már négy munkahelyre adta be a jelentkezését, mire feltűnt neki, hogy egy olyan fotót is beszúrt a fájlba a tanulmányait felsoroló részhez, amit a Twitterről töltött le önéletrajz-szerkesztés közben.

A kaliforniai fiatal idén április elején fogott szorgos álláskeresésbe, mert azt szerette volna, hogy az egyetem elvégzése és a diplomája készhez vétele után lehetőleg egyből munkába állhasson. Négy tanári állást pályázott meg, de közben az interneten is szörfölt. Így történt, hogy a Twittert, azaz mostani nevén az X-et böngészve talált egy régi felvételt Miley Cyrusról, pontosabban abból az időszakból, amikor még a Hannah Montana című Disney-sorozat címszereplőjét alakította.

Teljes sokkot kaptam, hogy ez becsúszott. Mekkora buta és ostoba dolog! Akkor történhetett ez, amikor megnyitottam egy új ablakot a Twitternek, és megláttam ezt a tweet-et. Gondoltam is, milyen vicces ez a kép Miley Cyrusról

– emlékezett vissza Schmitt, aki azért mentette le ezt a fotót, mert később el akarta küldeni az egyik barátjának. Mint mondja, a gépén egy külön mappát szentelt az általa viccesnek vélt fotóknak. A baj akkor történt, amikor ki akarta húzni az asztalra az énekesnő képét. Véletlenül az önéletrajz második oldalára szúrta be azt.

Már vagy egy egymilliószor szerkesztettem az önéletrajzomon, tényleg tökéletesíteni akartam. Aztán letöltöttem PDF-ként. Kicsivel több mint egy oldal lett, de a második oldalt már nem néztem meg, ezért nem is tűnt fel. Négy állásra jelentkeztem, aztán a felismerés pofonként ért. Kicsit lejjebb görgettem, mielőtt bezártam volna. Egyből megnéztem, hogy ezt továbbítottam-e el. Sajnos így történt, és sehogy sem tudtam már kicserélni vagy törölni

– mesélte Schmitt, aki azért is tartja kínosnak a dolgot, mert különösebben nem is rajong Miley Cyrusért. Azt mondja, a legrosszabb az egészben az, hogy egyik munkahelytől sem kapott visszajelzést. Egy életre megtanulta, hogy a küldés gombra való kattintás előtt mindent alaposan át kell nézni, és másoknak is ezt tudja tanácsolni.

