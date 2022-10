Egy halloween-fanatikus család, akik a hihetetlen, saját készítésű jelmezeikről ismertek, minden évben más-más film vagy tévésorozat szereplőinek öltöznek be. A 39 éves Adrienne St.Laurent és férje, a 40 éves Andy a ‘90-es évekbeli középiskolai szerelmük óta szenvedélyesen szeretik a halloweent. Ismerje meg azt a családot, akik a halloween megszállottjai, és minden évben heteket töltenek azzal, hogy fantasztikus kézzel készített jelmezeket készítsenek.

A pár, akik tizenöt évesen ismerkedtek meg, a kísérteties dolgok iránti szeretetüket a 11 éves Tate és a 14 éves Adelyn gyermeküknek is átadták. Még 2015-ben egy helyi halloweeni felvonuláson az első Addams Family jelmezükkel tettek szert hírnévre a lakóközösségükben, és azóta is minden évben kitesznek magukért. Adrienne minden jelmezt saját maga készít, és az egész családot beöltözteti kevesebb mint ötven dollárból. A szomszédok egyszerűen „a halloweeni család" néven ismerik őket, akik 2016-ban a Beetlejuice szereplőinek öltöztek be, és a felvonuláson a legjobb jelmezért járó díjat is elhozták. Ugyanezt a versenyt 2018-ban A Jetsons szereplőinek öltözve, 2019-ben pedig a Rémségek kicsiny boltja című musical alapján készült jelmezekkel nyerték meg. A róluk készült képeket itt tekintheti meg: