Újra szülői áldás elébe néznek.

Fotó: TV2

Debreczeni Zita és Gianni számára nem volt nehézségektől nélküli az útja a szülővé válásig. Az esküvőjük előtt több mesterséges megtermékenyítésen volt túl a pár, miután belevágtak lombikprogramba, viszont csak a tizedik lett sikeres. A TV2 Mokkájában most kiderült, a sztárpár második gyermeküket várja, és már azt is tudják, hogy elsőszülöttjükhöz, Gianfranco Mátéhoz hasonlóan szintén kisfiú lesz.

„Azt gondoltuk, hogy kislány lesz, mert nem azok a gyötrődései voltak az első időszakban, amilyeneken Gianfi végigvitte az első három-négy hónapban. Amikor viszont megtudtuk, hogy fiú, természetesen nagy volt az öröm. Gianfival most tudatosítjuk, hogy érkezik a testvére. Nagyon sokat mesélünk neki testvéri dolgokról, sokat beszélünk a mi életünkről, hogy nekem is van testvérem, Zitának is kettő” – mondta Gianni Annoni. A teljes beszélgetés alább tekinthető meg: