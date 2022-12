Kétségtelen, hogy a dagesztáni Hasbulla Magomedov az internet megkerülhetetlen alakjává nőtte ki magát az elmúlt időben, aki egy ritka genetikai betegség miatt egy óvodás méreteivel rendelkezik.

Azonban ez soha nem fogta vissza a most 20 éves hírességet, aki gyerekekkel is birkózott kezdetben, és nem mellesleg az egykori MMA-világbajnok, Habib Nurmagomedovnak is nagy barátja. Hasbulla innen kapta a "mini Habib" becenevet is.

Hasbulla pár hónappal ezelőtt összeszólalkozott Conor McGregorral is, miután utóbbi zokon vette, hogy a fiatal róla nevezte el imádott csirkéjét. A dolog odáig fajult, hogy McGregor többször is kijelentette, hogy szívesen elverné Hasbullát, aki nem riadt meg ettől, helyette csatlakozott az UFC-hez, bár kettőjük harca egyelőre nem valósult meg.

Hasbulla a Twitteren is nagyon aktív, nemrég megosztott magáról egy fotót is, amihez ezt írta:

"Akár a fiatal Simba, alig várom, hogy király legyek" - írta közösségi oldalán Hasbulla, bár az nem derült ki, pontosan mire is gondol.