Egy anyuka még mindig egy ágyban alszik két tizenéves gyermekeivel, és azt mondja, ez egyáltalán nem furcsa, sőt valójában ez az oka annak, hogy ilyen szoros kötelék fűzi őket egymáshoz. A 49 éves Bernie Watkins a gyermekei születése óta együtt alszik velük, és tizenkét évvel később még mindig ezt teszi. Az egyedülálló anyuka elmondta, hogy a 10 éves Frankienek és a 12 éves Cadennek is van saját szobája és ágya, de mindig is úgy döntöttek, hogy édesanyjuk hatalmas ágyában alszanak. Bernie, aki most Spanyolországban él, de eredetileg a liverpooli Childwallból származik, és azt mondja, ez egyáltalán nem furcsa, hanem „teljesen természetes”, és a gyerekek soha nem akarták másképp. Sőt, Bernie szerint a lefekvés a legjobb része a napjaiknak - mert összebújhatnak és beszélgethetnek, mielőtt egymás mellett elalszanak. „Mindig is egy ágyban aludtunk már újszülött koruktól kezdve, és nem akartam őket egyedül hagyni egy másik szobában. Akkor hagyják abba, amikor akarják, és saját szobájuk van, de mindig is jobban szerettek velem aludni”. –mondta az édesanya.

4 Galéria: Bernie Watkins és gyermekei Fotó: Bernie Watkins/ SWNS / Northfoto