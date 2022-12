Fotó: Juan Naharro Gimenez / Getty Images Hungary

A rajongók kénytelenek megemészteni, hogy Henry Cavill nem tér vissza Supemanként, hiába hagyta ott a netflixes Vaják című sorozatot, a jövőben a DCU mégsem számol a brit színésszel. Ezzel együtt a fanok próbálják megtalálni a jó oldalát Henry Cavill távozásának lesújtó hírének, aki már Instagram-oldalán el is búcsúzott az ikonikus szereptől. Sokan a váratlan fordulatot úgy döntöttek, hogy a közösségi médiába csoportosítják át erőiket, és Twitteren kampányoltak a következő James Bond-filmért felelős producereknek, hogy azonnal vegyék fel a telefont és hívják fel Cavillt.

Ugyanakkor a rajongóknak egyelőre nem szabad túlságosan reménykedniük. A következő James Bondot készítő Michael J. Wilson ugyanis korábban bepillantást engedett abba, hogy kit is keresnek most, hogy Daniel Craig uralma véget ért. „Egy olyan ember után nézünk, aki úgymond már megjárta a háborúkat" – mondta a Deadlinenak nyilatkozva. „Valószínűleg volt már a SAS-ben (brit különleges erők) vagy ilyesmiben, szóval nem egy középiskolából kikerült kölyök, ezért is működhet egy harminc év körüli színész.”

Figyelembe véve, hogy Henry Cavill jövőre lesz kerek negyven éves, és a James Bond következő része legalább egy évtizedig futhat, a színész talán kissé túl öregnek számít ahhoz, hogy bekerüljön. De persze ezek mind csak feltételezések. Cavill kora viszont lehet az oka annak, hogy a DC Studios új irányt vesz Superman esetében. A DC társelnöke, James Gunn a Twitteren árulta el, hogy az Acélemberről szóló következő filmjük egy fiatalabb Clark Kentre fog koncentrálni.

(via Ladbible)