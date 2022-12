Fotó: Szollár Zsófi / Index

Kulcsár Edina és G.w.M kapcsolata nemrég újabb szintre lépett, a rapper ugyanis még születésnapja előtt egy nappal eljegyezte szerelmét. Az előadó így karácsony előtt lepte meg párját, aki természetesen igent mondott, ráadásul a szépségkirálynő Instagramon azóta már az eljegyzési gyűrűjét is megmutatta a rajongóknak. Az időzítés is tökéletes volt, mivel a Kulcsár éppen a mai napon ünnepli születésnapját, amelyre korábban egy hófehér Porschét kapott kedvesétől. Most pedig ígéretüknek megfelelően megkaptuk az első közös dalukat is.

Bár Kulcsár Edinának már jelent meg egy saját száma korábban G.w.M-nek köszönhetően, igaz az a megjelenéskor nem aratott osztatlan sikert. A szerelmeseknek egyébiránt már úton van első közös gyermekük is, akiről már azt is lehet tudni, hogy kislány lesz. Kulcsár Edina és G.w.M kapcsolatának útjával korábban már mi is foglalkoztunk, amelyről ide kattintva tud bővebben olvasni.

A pár Boldogság című közös dalát itt tekintheti meg: