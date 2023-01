Fotó: Youtube

A köztévé karácsonyi szenzációjának indult az Aranybulla című, II. András életét bemutató magyar sorozat, de nem feltétlenül váltotta be a hozzá fűzött reményeket – legalábbis kritikai szempontból semmiképpen sem. Ezt korábban maga Rákay Philip is kikérte magának az egész stáb-, illetve a megboldogult Árpád-házi uralkodó nevében is.

Nem kellett sokat várni, már be is futott az Aranybulla első paródiája a YouTube-ra, amelyben II. András kalandját ezúttal a Gyalog galopp ikonikus szinkronjával fűszerezték újra. A frappánsan összevágott videón a jelek szerint remekül szórakozik az internet népe, a megtekintések száma pedig gyorsan és meredeken emelkedik. Íme:

(via Port.hu)