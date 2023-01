Az OnlyFans 2016-os indulása óta hatalmas népszerűségnek örvend, ahová 170 millióan regisztráltak az évek alatt, és közel 1,5 millió ebből csak a tartalomgyártó.

Fotó: Instagram

Az OF-re olyan sztárok is regisztráltak, mint Denise Richards és lánya, Sami Sheen, Cardi B, Carmen Electra, vagy épp Blac Chyna, aki nem mellesleg 2021-ben a legtöbbet kereső személye volt az oldalon.

Hozzájuk csatlakozott nemrég az ausztrál rapper, Iggy Azalea is, aki ezen a héten regisztrált, miközben bejelentette a multimédiás projektjét, a "Hotter Than Hell"-t (Forróbb a pokolnál - a szerk.)

A 32 éves rapper a Perth Now információi szerint, egyetlen nap leforgása alatt kb. 160 millió forintnak megfelelő dollárt zsebelt be. Rajongói havi 25 dollárért (kb. 9 ezer forint) hozzáférhetnek a rapper illusztrációihoz, verseihez, fotói és videóihoz, illetve a zenéjéhez is korlátlanul.

„Már hat hónapja dolgozom a Hotter Than Hell-en, és nagyon izgatott és ideges vagyok amiatt, hogy végre felfedem a világ előtt is rétegről rétegre.” — mondta Varietynek Iggy, aki saját bevallása szerint eddig nem is tudta, hogy az OnlyFans segítségével kiélheti kreativitását.