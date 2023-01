Január 16-án, hétfőn elstartolt a hazai HBO Max-en a The Last of Us című sorozat, ami a Naughty Dog sikerjátékának sorozatba átültetett adaptációja.

Fotó: YouTube

A történet szerint egy gombafertőzés gyűrte le az emberiséget, és ebben a kietlen világban kell a főszereplő Joelnek (Pedro Pascal) célba juttatnia egy Ellie nevű lányt (Bella Ramsey) aki a kulcsa lehet a civilizáció helyreállításának.

Az első rész már most óriási sikernek örvend, szinte csak pozitív kritikát kapott a The Last of Us, amihez most érkezett egy rövid, de velős trailer, ami bemutatja, mi is vár ránk a következő hetekben.

A The Last of Us minden vasárnap (Magyarországon hétfőn) jelentkezik új résszel az HBO Max-on.