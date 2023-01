Sírva vonult félre, de nem csak ő került mélypontra a villában.

Fotó: RTL

Egyre rosszabbul viselik a bezártságot és a folyamatosan növekvő feszültséget a ValóVilág 11 játékosai, akik közül most egy újabb fejében fordult meg a feladás gondolata. Korábban a vasárnap távozó VV Sajti és VV Dani is megjárta ezzel a szándékkal a riportszobát, végül maradtak, de VV Kriszti is közölte nemrég, szívesen hazamenne, mert nem bírja idegileg a benti állapotokat.

Ezúttal VV Márió akadt ki teljesen: csúnyán összeveszett barátnőjével, Lisszával, ami után könnyekben tört ki.

„Annyira egy cinikus és gusztustalan stílusod van” – közölte vele villabéli párja. Márió ezt követően a nyugiszobában próbálta átgondolni, mi legyen.

„Ennyi volt a Márió, a Márió-show. Ha úgy van, akkor feladom, mert mérgezni nem akarok senkit meg semmit. Esküszöm neked, erre nem gondoltam, hogy velem ez lesz” – magyarázta Daninak, aki próbálta maradásra biztatni társát.

De nem csak nála szakadt el a cérna: Ákos is sírva fakadt, ő Krisztinek magyarázta, mennyire nehéz számára ez a hét.