Milliók imádják a TikTokon Stephanie de Pena és nagymamája párosát, akik ugyanúgy öltözködnek - holott 55 év korkülönbség van közöttük.

Bár a rajongói kommentek mellett sok negatív visszajelzést is kapnak, a 85 éves nagymama, Mariah örömmel vállalja be unokáig merész és extrém szettjeit, mint mondja ugyanis „a divat tartja őt fiatalon”. Korábban ő maga is hosszú éveken át ruhagyárban dolgozott, így egyébként sem áll távol tőle ez a világ.

Stephanie szerint még nagyija orvosa is TikTok-karrierjük folytatására bíztatta őket, hiszen a tartalomkészítés és az egyszerű táncok frissen tartják Mariaht mentálisan és fizikailag is.