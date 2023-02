Szabó András Csuti, néhány hónapja ismerte be, hogy Szorcsik Vikivel való szakítása után újra rátalált a szerelem egy fiatalabb lány személyében. Bár az üzletember ezúttal igyekszik óvni a nyilvánosság elől az új kapcsolatát, annyit azért elárult, hogy egy mesterdiplomáját végző egyetemistáról van szó. A kíváncsi rajongók előtt viszont kevés titkot lehet megőrizni, akik Instagrammon kiszúrták, hogy a férfi egy szivecskét kommentelt a 26 éves Sudár Bianka személyi edző fotójához, aki korábban szépségversenyeken is indult.

Csuti most a Mokka vendégeként több dolgot is elárult új kedveséről, akivel rövidesen Dominikára utaznak egy tíznapos álomnyaralásra. Azt is elmondta, hogy még nem ének együtt Biankával, illetve eddig négy nap volt a leghosszabb idő, amit együtt töltöttek, ezért az utazás „kapcsolatuknak és szerelmüknek egyfajta megkoronázása” lesz.

Szerintem fontos, hogy ahogy épül a kapcsolatunk, úgy töltsük meg egyre több olyan programmal, ahol minél többet tapasztalunk a másikról.

– mondta az üzletember, majd a beszélgetésben az is kiderült, hogy még nem mutatta be barátnőjét gyermekeinek, de ezt a döntés meghagyta a lánynak: „Mondtam neki, hogy szóljon nekem akkor, amikor ő úgy érzi, – ha egyáltalán ez az érzés egy huszonéves lányban előjöhet– , hogy késznek gondolja magát arra, hogy találkozzon a gyerekekkel.”