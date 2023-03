Ördög Nórára nem éppen jellemző, hogy lenge viseletben pózolna, most azonban kivételt tett ez alól, ugyanis Instagram-oldalán megosztott magáról egy melltartós képek. A műsorvezető az önszeretet jegyében arról posztolt, hogy egy nő is megajándékozhatja magát nőnap alkalmából, akár egy csinos ruhadarabbal. Így tett most ő is, amely pillanatról készült csodás fotót alább alább tekintheti meg: