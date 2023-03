Fotó: RTL

Közel 20 napja már, hogy véget ért a ValóVilág 11. évada, amelynek győztese VV Kriszti lett. A fiatal lány most a Blikk vendége volt, és többek közt arról is mesélt, hogy a finálé óta megismerkedett valakivel. Kriszti a rejtélyes lovag kilétéről sokat nem szeretett volna elárulni, de mint kiderült, már randizni is voltak a figyelmes udvarlóval.

Vannak azonban, akik kevésbé tisztelettudóak – például a kommentelők egy része. VV Kriszti bevallotta, megviselik őt a negatív hozzászólások, és hiába próbálja, nem tudja őket kizárni.

„Van, hogy random eszembe jutnak, és így elgondolkozom, hogy tényleg, biztos nekem kellett volna nyernem? Hogy nem lett volna jobb, ha nem én nyerem, és akkor nem lesz az emberekben ez az elégedetlenség? Kételkedem sokszor magamban, tudod, hogy nem én akartam, ne engem szidjatok, mert én nyertem, nem tudok ezzel mit csinálni. Meg nyilván a gonoszkodó prolikat nem bírom, akik úgy bántanak, hogy szutyok, meg stb.” – idézte fel a VV-győztes, akinek még mindig idegen kicsit a kinti lét.