Ma este a VIASAT3 Ide süss! – Húsvéti kihívás című műsorában Pásztor Anna is robotgépet ragad, hogy desszertkülönlegességeivel lenyűgözze a zsűrit, sütés közben azonban egy ponton eltörik nála a mécses.

Az Anna and The Barbies énekesnője az egyik desszert készítésénél csapkodással és hangoskodással vezeti le a feszültséget. Versenytársa, Király Peti – akit korábban az Éjjel-nappal Budapest című műsorban láthattunk – halkan meg is jegyzi az orra alatt az az ordító énekesnőről, hogy:

„Ez elmebeteg ez a nő.”

Pásztor kiakadásával kapcsolatban Csocsesz, vagy ahogy kevesebben ismerik, Kiss Attila nevetve azt mondta:

„Na az milyen, amikor a szomszéd ezt hajnalba hallja! ”

A műsorvezető, Sass Dani aztán azzal nyugtatta a többieket, hogy az énekesnő legalább komolyan veszi a cukrászversenyt.

A VIASAT3-on ma este 21 órakkor új epizóddal jelentkező Ide süss! – Húsvéti kihívás című műsorba elsőként az Indexen tud belesni, méghozzá itt: