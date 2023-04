Choupette-re szállt anno gazdája félelmetes vagyonának nagyja.

Kevés olyan jómódú macska él a világban, mint Choupette, Karl Lagerfeld egykori házikedvence. A cica nem csak hű társa, de valódi múzsája is volt a német származású francia divattervezőnek, aki már élete során valódi királynőként bánt a négylábúval, 2019-es halálát követően pedig jókora, közel 200 millió dolláros (68 milliárd forintos) vagyonának nagyját is Choupette-re hagyta.

A 11 éves cica azóta sem vonult teljesen vissza a reflektorfénytől, saját menedzsere is van, aki kezeli a közösségi oldalait, valamint a macska nyilvános megejelenéséről dönt. Legutóbb például a Vogue magazin fotózásán járt: Choupette 10 év után újra a legendás divatmagazin hasábjain tűnik fel, ezúttal azonban már nem gazdája, hanem Naomi Campbell szupermodell karjaiban látható.

A macsek sztárvendégeskedésének kézenfekvő oka van. A lap májusi számát a Chanel-ház egykori vezetője tiszteletére gyártották, így adta magát, hogy szeretett kedvence is felbukkan a magazinban. Choupette várhatóan az idei MET-gálára is ellátogat majd, amelynek ezúttal szintén Lagerfeld-tematikája lesz, és a cica is mancshoz már rá a meghívóját.