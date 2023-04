A Sztárban Sztár 2023-as évada ugyan véget ért, de a résztvevő versenyzők láthatóan még mindig a hatása alatt vannak. Az előadók most is elképesztő átalakulásokon mentek keresztül a hetek során, melyben a műsor sminkesei, maszkosai, és fodrászai is segítségükre voltak. A Magyarország legsokoldalúbb előadója címért ezúttal is 12 versenyző küzdött meg, amelynek végső győztesét a nézők szavazták meg.

A Blahalouisiana énekesnője, bár korábban nem volt látható hasonló produkciókban, mégsem bánta meg, hogy elvállalta a műsort, és annak minden pillanatát élvezte. Az átalakulós műsor kilencedik évadának győztese Gubik Petra lett, Schoblocher Barbara pedig az ezüstérmes, de mégis győztesnek érzi magát. Ugyan elmaradt a győzelem, Schoblocher ezzel együtt is minden kétséget kizáróan az idei évad egyik legnagyobb felfedezettje. Az énekesnőt a verseny ideje alatt rengetegen támogatták, ráadásul nem csak az együttese régi rajongói szurkoltak, hanem újak is csatlakoztak hozzájuk hétről-hétre.

Hiába volt nagyon kemény nyolc hét, a végére nem is tudom, honnan vettük az erőt színpadra lépni. Barátságok születettek, amik remélem tartani fognak később is. Ráadásul egy elképesztően profi nagy stáb dolgozott azon, hogy minden egyes adásban varázslat szülessen. A sminkesek, táncosok, maszkosok is elképesztő munkát tettek ebbe bele.

– nyilatkozta Schoblocher a Borsnak. –

A döntő után el is mentem egy speciális kezelésre, mert az átalakulásaimhoz nélkülözhetetlen sminkek, maszkok nagyon igénybe vették a bőrömet, amihez eddig nem volt hozzászokva. De sebaj, pár napig nem sminkelhetek ugyan, de sikerült, amiért indultam a versenyben: hidat építettem az underground és a mainstream között!

– fejtette ki.