A Hal a tortán című műsorban a héten Kökény Attila, Kelemen Anna, Gáspár Virág, valamint Szorcsik Viki és Szabó András Csuti látja vendégül egymást vacsorára. A legutóbbi adásban Csutin volt a sor, hogy meginvitálja a többieket otthonába, a vendégek pedig érkezésükkor átadták ajándékaikat a házigazdának. Szorcsik Viki meglepetése valóban egyedire sikerült, a színésznő ugyanis egy piros masnival átkötött kukászsákot nyújtott át.

Mint mi is megírtuk, Csuti és Szorcsik tavaly a Farm VIP műsorában talált egymásra, ám kapcsolatuk pár hónap után véget is ért. A keddi részből kiderült, hogy az üzletember egykori barátnőjénél hagyta pár ruháját, amit most a műsor kamerái előtt szolgáltattak vissza neki.

Ez tényleg nagyon egyedi, és csak tőlem, csak neked! Ezt már nagyon régóta szerettem volna odaadni neked, tiszta szívből. Bár igazából rohadtul neked kellett volna elvinned hónapokkal ezelőtt!

– jegyezte meg Szorcsik a csomag átadásakor.

Csuti igyekezett humorral elütni a kínos jelenetet, amíg a többiek kissé kellemetlenül feszengtek az előtérben. Kelemen Anna nem tudta hova tenni a dolgot, később úgy fogalmazott: úgy érezte, a többi vendéggel ők csak a gyertyát tartották.