Férjével nagyon várják születendő gyermeküket.

Szabó Erika az előző héten, egy pocakos képpel jelentette be az örömhírt: első gyermekével várandós. A 38 éves színésznő már rég, 2020-as esküvője óta szeretett volna édesanyává válni, erről most a Fókusznak is őszintén mesélt.

„Valójában ez az az időszak, amikor az ember maga is elhiszi, és megnyugszik, hogy akkor most már ki merem mondani, hogy kisbabát várok. Mert azelőtt még én magamnak sem, még halkan sem” – mesélte Szabó, akit eleinte kissé gyötörték a reggeli rosszullétek, ám ekkor még családja sem tudott arról, hogy gyermeket hord a szíve alatt. Csak a harmadik hónap után árulta el nekik is, bár mint utólag kiderült, ekkor ők már sejtették, hogy valóra vált a színésznő álma: több mint két év után végre teherbe esett.

„Aki régóta tervez kisbabát, az tudja, hogy minden alkalom, minden olyan hónap, amikor nem sikerül, az egy kicsi szomorúság, csalódás. De amikor végre az van, hogy igen, az fantasztikus nyilván.”

A gyereknevelésben az ösztönösségre szeretne majd törekedni, de tudja, másképp áll majd a szülői feladatokhoz, mint édesanyja, aki mindössze 18 éves volt Szabó születésekor.