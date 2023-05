Munkásruha, védősisak, gigantikus munkagépek és törmelék mindenhol: elkezdődött a bontás Istenes Bence és Csobot Adél vidéki ingatlanjánál.

A műsorvezető és az énekesnő egy hónappal ezelőtt tudatta, hogy nagy fába vágták a fejszéjüket: hosszas gondolkodás után úgy döntöttek, vidékre költöznek. Balaton-felvidéken vettek kertesházat, melynek felújítása már javában tart.

„Az egyik legnagyobb kínt számunkra ebben a telekben az élővilág, a fák, növények, bokrok jelentik. Egy csomó bokrot és fát, ami útban volt, átültettünk. Megmentettük őket, majd találunk nekik egy fix, végleges helyet. A diófa, a szederbokor, a szilvafa, almafa az egyik legnagyobb érték nekünk ebben a kertben, ezeket szeretjük a legjobban. Mandulafák és fenyők is vannak” – magyarázta a műsorvezető, majd szerelmével a házban folytatták a diskurálást.

Csobot bent védősisakot húzott, s a fent felejtett függönyt is lecibálta, majd a falak miatt bosszankodott. Párjával maguk is kiveszik a részüket a munkából, együtt fúrnak-faragnak: felszedték a padlót, a csempét is leszedték, majd kihordták a törmeléket.

A kivitelező úgy látja: Istenes Bencéék idén augusztusban már beköltözhetnek az ingatlanba.