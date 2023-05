A brit férfi, aki korábban megépítette a világ leghosszabb robogóját, most bemutatta legújabb hajmeresztő alkotását: egy motoros kukát. Az 58 éves Kevin Nicks többszörös Guinnes-rekorder a szeméttárolóját egy olyan közlekedési eszközzé alakította át, amely leginkább egy mozgékony robogóra hasonlít, sőt, teljesen közúti közlekedésre is alkalmassá alakította. A bohókás ezermester azt állítja, hogy ez most az egyetlen olyan „személyautó” a világon, amelyre nem kell súlyadót fizeni. Nicks saját bevallása szerint is ez az eddigi legmerészebb építménye, de azért a jövőre nézve még akad egy-két ötlet a tarsolyában.

7 Galéria: Kevin Nicks új találmánya: a motoros kukásautó Fotó: Swns / Northfoto