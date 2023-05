Egyre több helyen bukkan fel az interneten az a videó, amit szombat este rögzítettek egy londoni pubban, ahol akkor a Borderline Toxic zenekar lépett fel. A felvételen az látható, ahogy az együttes épp belekezd a Green Day Basket Case című dalába, mikor is az amerikai punk rock zenekar énekese váratlanul megjelenik a helyszínen, és a színpadra pattanva átveszi a mikrofont Kerry Glass énekesnőtől.

Billie Joe Armstrong feltűnése és reakciója óriási meglepetést okozott a Borderline Toxic tagjainak és a közönségnek. A történtekről készült felvétel a Green Day hivatalos Instagram-oldalának sztorijába, illetve a posztok közé is felkerült, továbbá a YouTube-csatornájára is feltöltötte a zenekar. De természetesen a Borderline Toxic és a spontán jelenetnek helyet adó pub, a Slim Jim's Liquor Store is megosztotta a videót a saját felületén.

Kerry Glass azt írta az Instagram-oldalán, hogy Billie Joe Armstrongért gyerekkora óta rajong, így érthető, hogy felfokozott állapotba került, amikor az énekes felugrott a színpadra.