Nem lassít a 75 éves filmsztár.

Arnold Schwarzenegger lányaival, Christina és Katherine Schwarzeneggerrel, valamint vejével, Chris Prattel jelent meg a Fubar című akciósorozatának hétfői premierjén Los Angelesben. Szerepében a 75 éves filmsztár egy nyugdíjas CIA-ügynököt alakítva ügyeletes pofonosztóként aprítja majd a rosszfiúkat, közben néha rágyújt egy-egy szívarra és ismét ontja magából a fergeteges egysorosait.

Schwarzenegger ráadásul a napokban egy különleges pozíciót is kapott a Netflixnél. A streamingóriás ugyanis egy humoros tiszteletbeli ranggal lepte meg az egykori testépítőt, aki most Chief Action Officer, azaz akciófilmekért felelős ügyvezető igazgató lett egy reklámkampány erejéig. De nem csak ezek a projektek vannak készülőben a szolgáltató égisze alatt, ugyanis az osztrák tölgy pályafutását bemutató sorozat is érkezik a kínálatukba június 7-én, amiből megtudhatjuk, hogyan lett egy álmodozó osztrák kisfiúból legendás testépítő, majd hollywoodi filmsztár, valamint Kalifornia kormányzója.