A budapesti panoptikum megnyitóján tett látogatásáról árult el részleteket.

Ahogy arról beszámoltunk, Budapesten szerdán nyílt meg a 24. Madame Tussauds, ahol a magyar hírességek között Zámbó Jimmy élethű szobra is helyet kapott. A nyitás bejelentésekor már többen sejtették, hogy a magyarok között csak Királyként emlegetett Jimmy is a viaszszobrok között lesz. A rendezvényen a néhai legendás énekes családja is részt vett, így legidősebb fia, Zámbó Krisztián is, akit elkísért a párja, Takács Zsuzsika. A 43 éves előadó bevallotta, hogy egy elképesztő nagy megtiszteltetés, amelyben édesapja részesül, akiről kedvese még egy meglepő kijelentést is tett.

Zsuzsikával tizenkét év alatt már sok mérföldkövet megéltünk, és azt hiszem, ez is egy emlékezetes pontja a kapcsolatunknak. Kicsit ő is közel kerülhetett apuhoz, láthatta, milyen testalkata volt, hogy olyan hosszú lábai vannak, mint nekem. Négyszemközt, nevetgélve meg is jegyezte, hogy bejön neki apu mint férfi! Ez nekem is bók, hiszen egy vérből valók vagyunk, hasonlítunk egymásra apuval

– kezdte a Borsnak az énekes, majd azt is megjegyezte, hogy minden tisztelete a készítőké, de szerinte lehetne még csiszolni a viaszbábun.

„Persze nem volt könnyű dolguk a kivitelezőknek, hiszen csak régi fényképekről dolgozhattak. Hogy a szeme még élettel telibb legyen, az öcsém, Szebasztián szemét mintázták le, az ő kékes árnyalata hasonlít leginkább apuéra, az enyém zöld. Jó lett volna, ha az én arcomból pedig az államat használják fel.” – jegyezte meg.