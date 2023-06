Az egykori szépségkirálynő szárnyal a boldogságtól.

Egy hónappal ezelőtt született meg Kulcsár Edina és Varga Márk, azaz G.w.M harmadik, egyben első közös gyermeke, Amara. Az egykori szépségkirálynő láthatóan a terhességét is remekül viselte, olyannyira, hogy még a szülés előtt is egy elképesztő táncot lejtettek férjével a kórteremben. Az immár háromgyerekes édesanya most megtörte a hetek óta tartó hallgatását és elárulta, hogyan érzi magát egy hónappal a szülés után.

Ma 4 hete, hogy megszületett a 3. csodám! Emlékszem, hogy az első és a második szülésem után arról tudtam csak beszámolni, hogy folyton éjszakázom, mennyire fáradt vagyok, és azt fejtegettem, hogy vajon fogok-e még aludni. Most pedig csak azt tudom mondani, hogy kipihent vagyok és szinte semmilyen nehézséget nem tapasztaltam még amióta 3 gyermekes anyuka lettem, legalábbis eddig nem. (Remélem nem most szóltam el magam.) Nagyon szépen köszönöm mindenkinek azt a rengeteg kedves üzenetet, amit az elmúlt időszakban kaptam. Most már aktívabb leszek mint eddig.

– írta posztjában Kulcsár Edina, majd zárásul azt kérte követőitől, ha van olyan tartalom, amit szívesen látnának tőle, akkor írják meg neki üzenetben vagy kommentben.