Ibra közösségi oldalán búcsúzott az egykori klubjaitól.

Mint arról korábban beszámoltunk, Zlatan Ibrahimovic a Milan idénybeli utolsó mérkőzése után hivatalosan is bejelentette, hogy visszavonul a profi labdarúgástól. A bosnyák származású svéd fenegyereknél ellentmondásosabb figurát keresve se lehetett volna találni a labdarúgás elmúlt két évtizedéből, akinek elképesztő karrierjéről mi is szavakba öntöttük gondolatainkat. A svéd futball legenda Instagramán most maga is visszatekintett a pályafutására és köszönetét fejezte ki az egykori klubjainak.

Egy álommal kezdődött. Egy álommal, amely arról szólt, hogy a lehetetlent lehetségessé változtassuk. Malmőben születtem. Amszterdamban nőttem fel. Torinóban lettem bölcsebb. Barcelonában váltam oroszlánná. Milánóban nevelkedtem és Párizsban kaptam új perspektívákat. Kitartást szereztem Manchesterben, és jókat mulattam Los Angelesben. És végül békére leltem új hazámban, Milánóban. Te teremtettél engem. És az örökség, amit remélem, hogy hátrahagyok, az az általam teremtett új Zlatanokat hozza majd el. Mindazokat, akiknek oroszlánszívük van. Mindazokat, akiknek égő tűz van a szemükben. Mindazokat, akik igazán megértik, hogy a lehetetlen az semmiség. Köszönök mindent.

– írta posztjában Ibrahimovic.