Hozta a szokásos Kardashian-szülinap-szintet.

Fotó: tiktok

A Kardashian–Jenner család tagjai mindig beleadnak apait-anyait, ha a gyermekeik születésnapjáról van szó. A trendet még Kylie Jenner kezdte, ő 2019-ben komplett vidámparkot húzott fel akkor egyéves kislánya, Stormi tiszteletére. Nos, ezt talán nem ugrotta meg most Kim Kardashian, mindenesetre eléggé kitett magáért a legidősebb gyermeke 10. születésnapja alkalmából.

North West egy előkelő Beverly Hills-i hotelben tartott, rózsaszín tematikájú ottalvós bulin ünnepelhetett barátaival, amire még külön kollekciót is készíttetett a realityhős. A kislányok nemcsak egységes pink pizsamát kaptak, de csodásan feldíszített sátorágyakat is, a rengeteg különböző ajándékcsomagról nem is beszélve. North hatalmas, ezüstszínű tortáját gyakorlatilag nem is érte fel, de ezenfelül is számtalan édesség és nassolnivaló várta a gyereksereget, amiről TikTok-posztokban számolt be a négyszeres édesanya. Alig győzzük befogadni a képsorokat: